Usta sanatçı Mustafa Topaloğlu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Güzel şarkıları ve keyifli sohbeti ile sevilen şarkıcı Mustafa Topaloğlu, daha önce Survivor'a da katılmıştı. Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu şarkılar seslendiriyor. İşte Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli, eşi kim? Sorularının yanıtı…
MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?
Mustafa Topaloğlu, 1957 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Mustafa Topaloğlu, Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır. Hilmi Topaloğlu'nun kardeşidir. Ayrıca 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurmuştur. Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir.
Mustafa Topaloğlu, 1986 yılında şarkıcı Leyla Somer ile 4 yıl süren bir birliktelik yaşamıştır. İlk eşi Hasibe Hanımdan bir kızı ve Çağlayan Topaloğlu (d.1985) adında bir oğlu vardır.1998 yılından beri İmam nikahlı eşi Derya Abnat'tan Irmak (d.2002) adında bir kızı, "Hilmi Uzay" (d.2006) adında bir oğlu var. Mustafa Topaloğlu, 22 yıldır Hasibe Topaloğlu ile birlikte.
MUSTAFA TOPALOĞLU OĞLU ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU KİMDİR?
Aslen Artvinli olan Mustafa Topaloğlu, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, annesi Hasibe Topaloğlu'dur. Küçük yaşlarda babasından izinden giderek müziğe ilgi duymaya başlayan Mustafa Topaloğlu, ortaokulda kendi kendine çalmayı öğrendi. Zamanla Batı müziğine yöneldi.
Konservatuvarda da Batı müziği eğitimi aldı. Futbol ile ilgilendi. Akademi İstanbul'da dört yıl eğitim aldı.
Askerliğini Ankara Armoni Mızıkası'nda solistlik yaparak geçirdi.
Çağlayan Topaloğlu, 2007 yılında ilk çıkardığı single albümü "Kalbime Gömerim" ile müzik hayatına başladı.
Çağlayan Topaloğlu, Rahmetli amcası Hilmi Topaloğlu ile babasının kurduğu Prestij Müzik'i kuzeni Okan Topaloğlu ile birlikte yeniden hayata geçirdiler.
Albümleri :
2007 – Kalbime Gömerim
2013 – Aşk Aşk Aşk