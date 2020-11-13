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Mustafa Topaloğlu'nun oğlu da kendi gibi ünlü! İşte 63 yaşındaki 'Uzaylı Türkücü'nün oğlu Çağlayan...

Aslen Artvinli olan Mustafa Topaloğlu, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı Mustafa Topaloğlu küçük yaşlarda babasından izinden giderek müziğe ilgi duymaya başladı ve ortaokulda kendi kendine çalmayı öğrendi. Zamanla Batı müziğine yönelen Topaloğlu, konservatuvarda da Batı müziği eğitimi aldı. Futbol ile de ilgilenen şarkıcı, Akademi İstanbul'da dört yıl eğitim aldıktan sonra askerliğini Ankara Armoni Mızıkası'nda solistlik yaparak geçirdi. Mayıs 2012'de Acun Ilıcalı'nın programı Survivor'a katılan Mustafa Topaloğlu'nun bir kızı bir de oğlu var. Uzaylı Türkücü olarak anılan Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu da geleneği sürdürüyor, babasının izinden gidiyor...

13.11.2020 12:00 - Son Güncelleme: 13.11.2020 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





