Ceyda Toyran kimdir, kaç yaşında? Miss Model Ceyda Toyran’ın yaşı tartışma yarattı!

Ceyda Toyran kimdir, kaç yaşında, nereli? Miss Model yarışmasında birinci seçilen Ceyda Toyran'ın biyografisi merak ediliyor. Sunuculuğunu Yunus Günce ve Ece Begüm Yücetan'ın yaptığı Miss Model yarışmasında jüri koltuğunda Simge Tertemiz, Zeynep Mansur, Dr.Farzan Malakzadeh, Miss&Mr Model 2019 birincileri Çağla Pekmezci ve Ali Öner oturmuştu. Yarışmayı kazanan Ceyda Toyran kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

CEYDA TOYRAN KİMDİR?

2004'te ABD Chicago'da doğan Ceyda Toyran 16 yaşında ve 1,83 boyunda.