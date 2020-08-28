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Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’a eski eşi Merve Şarapçıoğlu'dan gönderme! 'Gerçeklerin...'
Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’a eski eşi Merve Şarapçıoğlu'dan gönderme! 'Gerçeklerin...'
Yıldız Çağrı Atiksoy'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Berk Oktay, bu kez olaylı şekilde boşandığı Merve Şarapçıoğlu'nun göndermesiyle gündeme geldi. Nişantaşı'nda objektiflere takılan Merve Şarapçıoğlu, eski eşi Berk Oktay ve meslektaş sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında bakın neler söyledi...
28.08.2020 11:54
- Son Güncelleme: 28.08.2020 11:56
Berk Oktay'dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Son günlerde Yıldız Çağrı Atiksoy'la yaşadığı aşkla gündemde olan Oktay'a eski eşinden olay gönderme geldi.
Avukat Merve Şarapçıoğlu, eski eşi Berk Oktay ile ilgili yöneltilen sorulara manidar yanıtlar verdi.
"GERÇEKLERİN BİR GÜN ORTAYA ÇIKMAK GİBİ BİR HUYU VARDIR"
Evli oldukları döneminde eski eşi ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un hem aynı dizide oynadıkları hem de beraber eğlendikleri haberleri hakkında Şarapçıoğlu, "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" dedi.
Merve Hanım, "Haberi görünce neler hissettiniz?" sorusuna ise "Hiçbir şey hissetmedim, dediğim gibi gerçeklerin bir gün gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır" açıklamasını yaptı.
Şarapçıoglu, "Bu sözlerinizle ne demek istediniz?" sorusuna ise yanıt vermedi.