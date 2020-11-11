Sanık Yasin Şimşek ise "Didem Bozbura'nın yönlendirmesiyle hastalardan buluşma yeri olarak söylenen yere gidip verdikleri parayı alıp Didem hanıma veriyordum. Bazen de bırakmamı söylediği yere bırakıyordum. Hastaları tanımam. Parayı alırken hastalar bana bunun ne parası olduğunu söylemezlerdi. Ancak ben bu parayı hoca farkı olarak biliyorum. Hastanelerde profesöre muayene almanın farkı olarak para ödendiğini duyduğum için bu şekilde yorumladım" dedi. Polisin suç üstü yaptığı gün polisin yönlendirmesiyle sanık Didem'i aradığını da söyleyen Şimşek, "Bana hasta yakınının zorluk çıkarıp çıkarmadığını sordu. Ben de çıkarmadığını söyledim. Parayı nereye getireceğimi sordum. Ben de kalmasını daha sonra pırlantacıya ödeme yapılacağını söyledi. Sanık Mazhar'ın da bu paralardan haberi vardır. Ancak işleri Didem hanım takip ediyordu" dedi.

Soru üzerine sanık Yasin Şimşek, "Polis baskınından 2-3 gün önce Mazhar Alp, bana 'Ameliyat günü belli oldu. Didem ile görüşün, para işini halledin' dedi" şeklinde konuştu. Bunun üzerine söz alan sanık Didem Bozbura, kızının pırlantacıya sipariş verdiği kolyeye ilişkin konuştuklarını ancak hastadan gelecek paradan konuşmadıklarını söyledi.