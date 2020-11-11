Çukur'a yeni transfer oldukça dikkat çekti ve gündemde araştırılan konulardan biri oldu. Oyuncu Yıldırım Şimşek Çukur dizisinde rol alacak şimdilik iyi mi yoksa kötü rolde mi yer alacağı bilinmiyor. En bomba iddia ise Show TV'de Pazartesi akşamları yayınlanan ve dört sezondur ilgiyle izlenen Çukur dizisinin final yapacağı oldu. Sevenlerini üzen bu iddia gerçek mi? İşte Çukur hakkındaki detaylar…
YILDIRIM ŞİMŞEK KİMDİR?
Yıldırım Şimşek, 1969 yılında Ankara'da doğdu. 2001 yılında Hiçbir Yerde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Şimşek, ardından Deniz Yıldızı, Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda rol al aldı.
ÇUKUR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?
4 sezondur Show TV ekranında yayınlanmakta olan Çukur dizisinin 4. sezon ile birlikte final yapacağına yönelik bazı iddialar gündeme gelmişti. Bu iddialar şu ana kadar doğrulanmadı.
ÇUKUR 103. BÖLÜM İLK SAHNE
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Efsun'la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak. Çağatay, Yamaç'ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak.
Çağatay'ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak. Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço'ya büyük bir görev verecek. Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay'ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.
ÇUKUR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI
İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?
Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.