Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi bulunan La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5. sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler yeni sezon hakkında yayıncı kuruluş Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak etmeye başladı. Bu bağlamda La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak sorusu çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Son olarak Netflix'ten dizi hakkında "Kısım 5: Soygun sona eriyor. #LaCasaDePapel" bir paylaşım yapılması izleyicileri heyecanlandırdı. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.