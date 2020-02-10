Yaptığı yemeklerin videosunu paylaşarak sosyal medyada fenomen haline gelen "CZN Burak" lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in annesinin Çapa Tıp Fakültesi'nde bazı doktorların rüşvet aldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklandığı iddia edilmişti. CZN Burak, Twitter'daki hesabından açıklama yapıp annesinin doktorlara rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığı haberlerinin yalan olduğunu belirtti. İşte CZN Burak Özdemir'in açıklaması...

"ANNEM ÜZERİNDEN CANIMI YAKARAK PRİM YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

''Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum. Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.

Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim. Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı. Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum. Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim.''

Sosyal medya fenomeni CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in restoranında garsonlar arasında çıkan kavga cinayetle bitti iddiası geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği kanlı tartışma restoranda başlayıp mekan dışında sona erdi. Bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan garson Mehmet G.'ye müebbet hapis istendi. CZN Burak'ın restoranında işlendiği iddia edilen cinayetle ilgili bilgi sahibi olarak Muhammed Burak Özdemir'in ifadesine başvuruldu. Mekanı ve çalışanlarıyla ilgili çıkan haberlerin hızla yayıldığını gören genç fenomenden CZN Burak Instagram hesabından açıklamada bulundu. Peki, sanat ve ünlü camiasından bir çok ismin restoranını tercih ettiği CZN Burak kimdir?

CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir kimdir? Restoranında cinayet işlendiği iddiasıyla gündeme gelen CZN Burak'tan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Yaptığı yemeklerin videosunu paylaşarak sosyal medyada fenomen haline gelen "CZN Burak" lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in Levent'teki restoranında garsonlar arasında tartışma çıktığı ve dışarıya taşınan kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Haberlerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen iddiaları yalanladı.

Sosyal medyada fenomen haline gelen 'CZN Burak' lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in sahibi olduğu İstanbul Nişantaşı'nda bulunan Hatay Medeniyetler Sofrası isimli mekanda garsonların servis açma kavgası dışarı taşınınca bir kişi hayatını kaybetti. Olay 27 Nisan 2019 günü İstanbul Levent'te meydana geldi.

Hatay Medeniyetler Sofrası isimli işletmede garson olarak çalışan Zekeriya H. ve Mehmet G. arasında servis açma konusunda sözlü tartışma meydana geldi. 25 Haziran 2019 günü hazırlanan iddianameye göre Mehmet G., Arapça bildiği için Arap kökenli müşterilerle ilgilenmek için garsonluk yaptığı işletmede Suriye uyruklu nargile yapan Zekeriya H.'den servis açmasını istedi. Arkadaşının isteğini yerine getirmeyince ikili arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye dönüştü.

2 EL ATEŞ EDEREK ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Zekeriya H., Mehmet G.'ye dışarıda buluşmayı teklif etti. İşletmenin yakınında gece saatlerinde buluşan taraflar arasında kavga çıkınca Mehmet G., belindeki silahı çıkararak Zekeriya H.'ye 2 el ateş etti.

Zekeriya H. olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet G. polisi arayarak cinayet işlediğini kendisini almalarını istedi. Emniyet güçlerinin olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan genç adam, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda 4 kişinin müşteki olduğu bir iddianame hazırladı. İddianamede ikili arasında çıkan tartışma sonucunda Mehmet G.'nin Zekeriya H.'yi silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğünü, Mehmet G.'nin olay yerinden kaçtığı sırada Mahmut H. ve Valid A.'yı çeşitli yerlerinden vurarak yaraladığının tespit edilmesi üzerine 'Kasten öldürme', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'Hakaret' suçları kapsamında müebbet hapsi istendi. Davanın 3. duruşması 21 Ocak 2020 tarihinde görüldü.

Yaptığı yemeklerin videosunu paylaşarak sosyal medyada fenomen haline gelen "CZN Burak" lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in Levent'teki restoranında garsonlar arasında tartışma çıktığı ve dışarıya taşınan kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Haberlerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen iddiaları yalanladı.

MEKANINDA KAVGA ÇIKTIĞI SÖYLENDİ

Sabah'ta yer alan haberde: CZN Burak'ın Levent'teki şubesinde çalışan iki garsonun servis açma konusunda tartışma yaşadığı ve mekan dışına taşan kavgada bir çalışanın silahla vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.

"İŞLETMEMİZ İLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"

Mekanı ve çalışanlarıyla ilgili çıkan haberlerin hızla yayıldığını gören genç fenomenden ilk açıklama geldi. Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Burak Özdemir, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Hakkımızda başlık cümlesi ile sadece dikkatleri çekmek için bahsedilen gazete haberi bir sene öncesinde işletmemiz ile alakasız Levent metrosu önünde yaşanmış bir olaydır. Karalama ve prim amaçlı bu haberin şahsımla ve işletmemiz ile hiçbir ilgisi yoktur."

CZN BURAK KİMDİR? (MUHAMMED BURAK ÖZDEMİR)

Yemek videolarıyla ünlenen, 14 milyon takipçisi ve devasa yemek videoları ile tüm dünyada şöhrete kavuşan CZN Burak kimdir? Çektiği devasa porsiyonlu yemek videolarıyla şöhret olan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, 26 yaşında. Çektiği yemek videolarıyla sosyal medyada büyük bir üne kavuşan Burak, şimdi dünyaca ünlü hesapların videolarını paylaştığı isim ve restoranına milyonlarca insan akın ediyor.

Burak Özdemir 24 Mart 1994 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu. Aslen Hataylı ve koç burcu. Kebapçılık ise dede mesleği. Dedesinin o zaman durumu çok yokmuş. Hatay'da ufak bir yeri varmış kapatmak zorunda kalmış. Burak Özdemir'in ailesi, dede mesleği olan kebapçılığa devam etti ve 2009'da İstanbul Aksaray'da bir lokanta açmaya karar verdi.

İlk şubelerini 2011 yılında 6-7 masalık bir yer olan Aksaray'da açtı. Çevresindeki esnafın bile "Burada iş yapamazsınız, kapatırsınız yakında!" derken git gide büyümeye başladılar. 6-7 masa 10-20 masa oldu derken, Taksim ve Etiler olmak üzere 2 şube daha açtı.

"CZN NE ANLAMA GELİYOR?"

Burak'ın babası eskiden tekstil işindeydi. Laleli'deki Cinzano Tekstil'in sahibiydi. Burak babasıyla tartıştığı bir gün "Gidip kendi ayaklarım üzerinde duracağım dedi. Babası "Hadi git!" dedikten sonra Osmanbey'de kendine bir iş buldu.

Bomonti'de bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. Patronları ve arkadaşlarının bile "babanın durumu iyi niye burada çalışıyorsun?" dediği Burak, kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum" diye cevap veriyordu.

Arkadaşları kilolu olduğu için ona takılıp 'börek' diyordu. Burak ise çok sinir oluyordu. Oradan aklına takılan bu olaydan sonra babasının firmasının adı Cinzano'yu kısaltmaya karar verdi. Sonra herkes CZN Burak demeye başladı. 2012'den bu yana Instagram adı CZN BURAK.

Burak, şimdi İstanbul Üniversitesi'nde işletme okuyor hem de restoranlarının işletmesini yapıyor...

CZN Burak'ın "Hatay Medeniyetler Sofrası" mekanına sanat ve ünlü camiasından bir çok isim de gidiyor. Merve Boluğur, Kıvanç Tatlıtuğ ve Ajda Pekkan gibi pek çok isim Hatay Medeniyetler Sofrasında Czn Burak'ın misafiri oldu.