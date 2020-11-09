Atilla Kaplakarslan, iki yıl önce mahkemeye başvurarak eski damadı şarkıcı Rafet El Roman'a 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dilekçede, "Davalı Instagram hesabından, 'Sen hayatımda tanıdığım en yalancı, en yalaka, en yavşak ve en korkak insansın' şeklinde hakaret etmiş, Kaplakarslan'ın kişilik haklarını da ihlal etmiştir" ifadelerine yer verildi.