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    • 09.11.2020 14:13
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    , 'a 1 TL tazminat ödeyecek!

    Şarkıcı ’ın sosyal medyadan sarf ettiği hakaret içerikli sözler nedeniyle açtığı 1 liralık tazminat davası reddedilen ’ı, haklı buldu. Buna göre El Roman, Kaplakarslan’a 1 liralık manevi tazminat ödeyecek. Atilla Kaplakarslan’ın kızı , Rafet El Roman ile 4 yıl önce boşandı.

    Rafet El Roman 1 TL tazminat ödeyecek!

    Atilla Kaplakarslan, iki yıl önce mahkemeye başvurarak eski damadı şarkıcı Rafet El Roman'a 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dilekçede, "Davalı Instagram hesabından, 'Sen hayatımda tanıdığım en yalancı, en yalaka, en yavşak ve en korkak insansın' şeklinde hakaret etmiş, Kaplakarslan'ın kişilik haklarını da ihlal etmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Mahkeme 2 yıl önceki gerekçeli kararında, Rafet El Roman'ın Kaplakarslan'a sarf ettiği cümlelerin ağır eleştiri içeren ifadeler olduğunu ve ancak kişilik haklarına bir saldırının söz konusu olmadığını açıklamıştı.

    MAHKEME HAKLI BULDU
    Hürriyet'in haberine göre; Atilla Kaplakarslan, mahkemenin bu kararına itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi, Kaplakarslan'ı haklı buldu ve Rafet El Roman'ın Atilla Kaplakarslan'a 1 liralık manevi tazminatı ödemesine karar verdi.

    Atilla Kaplakarslan'ın kızı Ceren Kaplakarslan, Rafet El Roman ile 4 yıl önce boşandı.

    Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile yaptığı evlilikten 2 kızı, Yeşim Eryıldırım ile olan ilişkisinden 1 oğlu var.
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