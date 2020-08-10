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Rafet El Roman'ın kızı Su mayolu fotoğraf paylaştı annesi Tuğba Altıntop ise... İşte 22 yaşındaki Su El Roman

Tuğba Altıntop 1996'da nikah masasına oturduğu şarkıcı Rafet El Roman'dan 2002'de boşanmış, bu evlilikten iki kızı olmuştu.Babası gibi şarkıcı olan Su El Roman, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şu an tatilde olan Su El Roman, Instagram hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı. El Roman'ın paylaşımına annesi Tuğba Altıntop, "beyaz kuğum benim' yorumunda bulundu. İşte sosyal medyanın konuştuğu Rafet El Roman'ın kızları...

10.08.2020 13:37 - Son Güncelleme: 10.08.2020 13:47
Rafet El Roman'ın kızı Su mayolu fotoğraf paylaştı annesi Tuğba Altıntop ise... İşte 20 yaşındaki Su El Roman

Tuğba Altıntop 1996'da nikah masasına oturduğu şarkıcı Rafet El Roman'dan 2002'de boşanmış, bu evlilikten iki kızı olmuştu. Babalarının yanında Almanya'da büyüyen Su (22) ile Şevval (20) üç yıl önce yarı zamanlı Türkiye'ye döndü.

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Rafet El Roman'ın kızı Su mayolu fotoğraf paylaştı annesi Tuğba Altıntop ise... İşte 20 yaşındaki Su El Roman

Jokeria' adlı bir şarkı çıkaran popçu Su El Roman Altı yıldır beraber olduğu Alexander Georgakopoulos ile Yunanistan'da tatilde.

Rafet El Roman'ın kızı Su mayolu fotoğraf paylaştı annesi Tuğba Altıntop ise... İşte 20 yaşındaki Su El Roman

Tuğba Altıntop ise küçük kızı Şevval'i alarak Bodrum'a gitti. Anne-kız önceki gün Gölköy'de görüntülendi.

Rafet El Roman'ın kızı Su mayolu fotoğraf paylaştı annesi Tuğba Altıntop ise... İşte 20 yaşındaki Su El Roman

Babası gibi şarkıcı olan Su El Roman ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şu an tatilde olan El Roman, Instagram hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı.

Rafet El Roman'ın kızı Su mayolu fotoğraf paylaştı annesi Tuğba Altıntop ise... İşte 20 yaşındaki Su El Roman

Almanya'da büyüyen Su El Roman'ın mayolu pozları çok sayıda yorum aldı.

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