Rafet El Roman'ın kızı Su mayolu fotoğraf paylaştı annesi Tuğba Altıntop ise... İşte 22 yaşındaki Su El Roman
Tuğba Altıntop 1996'da nikah masasına oturduğu şarkıcı Rafet El Roman'dan 2002'de boşanmış, bu evlilikten iki kızı olmuştu.Babası gibi şarkıcı olan Su El Roman, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şu an tatilde olan Su El Roman, Instagram hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı. El Roman'ın paylaşımına annesi Tuğba Altıntop, "beyaz kuğum benim' yorumunda bulundu. İşte sosyal medyanın konuştuğu Rafet El Roman'ın kızları...
10.08.2020 13:37
- Son Güncelleme: 10.08.2020 13:47
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