Ardından Demet Akbağ'ın "Sen Harikasın" dizisinde konuk oyunculuk yaptı.

Daha sonra çekimleri sadece bir gün süren uzun metraj komedi filmi olan "Moral Bozukluğu ve 31"de rol aldı.

Dermancıoğlu asıl çıkışını ise "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisindeki Mukaddes karakteri ile yaptı.

Oyuncu Atv'de yayınlanan "Doksanlar" dizisinde rol aldı. Şimdi ise ATV'nin izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterini canlandırıyor.

Eski eşinden oyuncu olmasına karşı çıktığı için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı var.