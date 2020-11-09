MasterChef'in eleme gecesinde duygusal anlar ekranlara damga vurdu!

Emek vererek ve öğrenme arzusu ile staj yaptığını söyleyen Yalçın, stajının sonunda otel yönetimi ve şefler tarafından beğenildiğimi gösteren bir başarı belgesi almış; hemen ardından da yaptığı iş başvurusu sonucunda işe girmiştir. Okulu ve iş hayatını bir arada götürdüğü belirten Yalçın, okulunu 2018 yılında uluslararası ve Türkiye içi yarışmalarda temsil etmesinin ardından, ödül almış ve mezuniyetinin ardından resmi olarak iş hayatına atılmıştır.

Masterchef'ten elenen Furkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Masterchef Furkan Yalçın'ın hayatı hakkında merak edilenler...

Bu süreçte, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde 4 yıllık Gastronomi bölümünü kazanan ve iş ile eğitim hayatını tekrar bir arada götürmek zorunda kalan Furkan Yalçın, 2019 yılında MasterChef'e katılmış fakat konsantrasyon bozukluğu yaşadığı için basit bir tabakla elenmiştir.

Birçok sebep yüzünden okulunu yarım bırakmak zorunda kalan Furkan Yalçın, sonrasında iş hayatına odaklanarak kendisi için bir kariyer planı yapmıştır.