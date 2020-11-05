Serap Paköz kimdir? Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz kaç yaşında, evli mi? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Ünlü sanatçı Sümer Ezgü ile evlenip ayrılan ve çocukları olan Serap Paköz gündeme sık sık gelen isimlerden biri. Gerçeğin Peşinde programının sunuculuğunu yapan Serap Paköz'ün hayatı ile ilgili bilgiler gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Serap Paköz hakkında detaylar…