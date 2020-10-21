Sinan Çetin ve ailesinin kural tanımazlığı! Bu kez de küçük oğlu Orfeo Çetin alkollü araç kullanırken yakalandı

ABİSİNİN VUKUATI ÇOK

Sinan Çetin'in büyük oğlu Rüzgar Çetin ise, Beşiktaş'ta 29 Ocak 2016 gecesi, alkollü araç kullandığı için polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, diğer polis memuru Emre Tetik'in de ağır yaralanmasına neden olmuştu. Çetin, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Rüzgar Çetin, Temmuz 2006'daki kazada ise yine Beşiktaş'ta cipiyle takla atmıştı.