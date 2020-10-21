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Sinan Çetin ve ailesinin kural tanımazlığı! Bu kez de küçük oğlu Orfeo Çetin alkollü araç kullanırken yakalandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sinan Çetin'in kuralları hiçe sayması, oğullarının kural tanımaz oluşunu da beraberinde getirdi. Yönetmen Sinan Çetin'in büyük oğlu Rüzgar Çetin, 2016 yılında alkollü araç kullanırken karıştığı kazada bir polis memurunun ölümüne neden olmuştu. Şimdi de küçük oğlu Orfeo Çetin, alkollü araç kullanırken yakalandı. Bebek'te alkollü şekilde araç kullanırken çevirmeye takılan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı.

Sabah
21.10.2020 09:57 - Son Güncelleme: 21.10.2020 10:46
Sinan Çetin ve ailesinin kural tanımazlığı! Bu kez de küçük oğlu Orfeo Çetin alkollü araç kullanırken yakalandı

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin, geçtiğimiz günlerde Bebek'te alkollü araç kullanırken yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hakkında soruşturma başlatılan Çetin, Alman vatandaşı olduğunu, tatil yapmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini söyledi.

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Sinan Çetin ve ailesinin kural tanımazlığı! Bu kez de küçük oğlu Orfeo Çetin alkollü araç kullanırken yakalandı

21 Ağustos günü arkadaşlarıyla Bebek'te bir eğlence mekanına gittiklerini, alkol aldıklarını, eğlence sonrası mekandan ayrılmak üzere yola çıktıklarını belirtti.

Sinan Çetin ve ailesinin kural tanımazlığı! Bu kez de küçük oğlu Orfeo Çetin alkollü araç kullanırken yakalandı

ABİSİNİN VUKUATI ÇOK

Sinan Çetin'in büyük oğlu Rüzgar Çetin ise, Beşiktaş'ta 29 Ocak 2016 gecesi, alkollü araç kullandığı için polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, diğer polis memuru Emre Tetik'in de ağır yaralanmasına neden olmuştu. Çetin, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Rüzgar Çetin, Temmuz 2006'daki kazada ise yine Beşiktaş'ta cipiyle takla atmıştı.

Sinan Çetin ve ailesinin kural tanımazlığı! Bu kez de küçük oğlu Orfeo Çetin alkollü araç kullanırken yakalandı

'EKİPTEKİ EN AYIK KİŞİ BENDİM'

1.45 promil alkollü olduğu tespit edilen Çetin, arkadaşlarının arasında en az alkolü kendisi aldığı için aracını kullandığını, 03.00 sıralarında Ulus yeni yol girişinde trafik polislerince durdurulduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilsem araç kullanmazdım. Benden başka aracı kullanacak kimse olmadığından, kendimi gerçekten iyi hissettiğimden direksiyon başına geçtim. Pişmanım. Bir daha alkollü araç kullanmayacağım."

Sinan Çetin ve ailesinin kural tanımazlığı! Bu kez de küçük oğlu Orfeo Çetin alkollü araç kullanırken yakalandı

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Sinan Çetin ve ailesinin kural tanımazlığı! Bu kez de küçük oğlu Orfeo Çetin alkollü araç kullanırken yakalandı
Sinan Çetin ve ailesinin kural tanımazlığı! Bu kez de küçük oğlu Orfeo Çetin alkollü araç kullanırken yakalandı
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