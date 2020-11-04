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    • 04.11.2020 14:48
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    ile aşkı tam gaz! Araçta bile ele ele...

    Oyuncu ile 3 yıl aşk yaşayan iş adamı , yeni sevgilisi ile önceki akşam Baltalimanı’nda kameralara takıldı. Birliktelikleriyle dikkat çeken ve attıkları her adım takip edilen ünlü çift, trafik ışıklarında yakalandı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ikili, aracın içinde el ele görüntülendi.

    Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun aşkı tam gaz!

    Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıl aşk yaşayan iş adamı Umut Evirgen, ilişkisini bitirir bitirmez yeni bir oyuncu aşkla gündeme geldi. Ünlü çift önceki akşam Baltalimanı'nda kameralara yakalandı.

    Trafik ışıklarına yakalanan çift, aracın içinde el ele görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun'un aracın içinde el ele olduğu anlar kameralara böyle yansıdı...

    Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz aylarda Yeniköy'de bulunan bir balıkçıdaydı.

    Çifte, Umut Evirgen'in sevgilisi Melisa Şenolsun'a sosyal medyada takip ettiği birçok yakışıklı oyuncuyu takipten çıkarttırdığı iddiaları sorulmuştu.

    Sessiz kalmayı tercih eden ikili, konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.
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    Haberler Magazin Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun aşkı tam gaz! Araçta bile ele ele...