İşletmeciliğin yanı sıra son dönemde yönetmenlikte de iddialı işler yapan Evirgen, mutluluğu ise yine sinema sektöründe bulup gönlünü oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptırdı...

23 YAŞINDAKI güzel oyuncuyla 31 yaşındaki Umut Evirgen'in geçtiğimiz hafta Kaz Dağları'nda çekilen karesi de aşkın kanıtıydı. Melisa Şenolsun ile Evirgen'in çok kısa bir süredir birlikte olduğu öğrenildi. Kuzey Ege'de arkadaş gruplarıyla birlikte tatil yapan ve önceki gün İstanbul'a dönen sürpriz ikili, dün sosyal medyaya da damgasını vurdu.