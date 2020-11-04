Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı: Hünkar Yaman öldü mü?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 71. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Yaman Hanım yok, bundan sonrası yok..."



Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner! Çiftlikte hayat normaldir. Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar. Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur. Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler.





BEHİCE ŞEHİR KULÜBÜNDE DİKKAT DAĞITIYOR!



Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice'nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki "Bu çocuğun babası kim?" sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar'ın orada bulunmamasına şaşırır! Behice'ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda'nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar'ın konuya dahil olduğunu öğrenir!

Demir'in sinir içinde hesap sormaya eve gidişi, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi almasıyla son bulacaktır.