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Melisa Şenolsun önce Umut Evirgen aşkını ilan etti sonra sildi! Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşayan Melisa...

23 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, 3,5 yıl aşk yaşadığı Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan 1 buçuk sene sonra Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi 31 yaşındaki Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başladı. Önceki gün ise Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. Aşkını ilan eden güzel oyuncudan ilginç bir hamle geldi.

08.08.2020 15:34 - Son Güncelleme: 08.08.2020 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





