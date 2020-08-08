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Melisa Şenolsun önce Umut Evirgen aşkını ilan etti sonra sildi! Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşayan Melisa...

23 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, 3,5 yıl aşk yaşadığı Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan 1 buçuk sene sonra Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi 31 yaşındaki Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başladı. Önceki gün ise Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. Aşkını ilan eden güzel oyuncudan ilginç bir hamle geldi.

08.08.2020 15:34 - Son Güncelleme: 08.08.2020 16:43
Melisa Şenolsun önce Umut Evirgen aşkını ilan etti sonra sildi! Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşayan Melisa...

23 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, 3,5 yıl aşk yaşadığı Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan 1 buçuk sene sonra Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi 31 yaşındaki Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başladı.

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Melisa Şenolsun önce Umut Evirgen aşkını ilan etti sonra sildi! Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşayan Melisa...

Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.

Melisa Şenolsun önce Umut Evirgen aşkını ilan etti sonra sildi! Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşayan Melisa...

FOTOĞRAFINI ANINDA SİLDİ

Kurban Bayramı'ndan önce yakınlaşan çift, bayramı da Umut Evirgen'in Kuzey Ege'deki evinde geçirdi. İlişkileri yeni başlayan çiftten Melisa Şenolsun, Umut Evirgen ile iki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Melisa Şenolsun önce Umut Evirgen aşkını ilan etti sonra sildi! Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşayan Melisa...

Aşkıyla kısa sürede gündem olan oyuncu paylaşımını yayından kaldırdı.

Melisa Şenolsun önce Umut Evirgen aşkını ilan etti sonra sildi! Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşayan Melisa...

Umut Evirgen, geçtiğimiz mayıs ayında 3 yıldır birlikte olduğu Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırmıştı.

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