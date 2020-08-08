Haberler
Galeri
Magazin
Melisa Şenolsun önce Umut Evirgen aşkını ilan etti sonra sildi! Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşayan Melisa...
Melisa Şenolsun önce Umut Evirgen aşkını ilan etti sonra sildi! Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisiyle aşk yaşayan Melisa...
23 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, 3,5 yıl aşk yaşadığı Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan 1 buçuk sene sonra Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi 31 yaşındaki Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başladı. Önceki gün ise Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. Aşkını ilan eden güzel oyuncudan ilginç bir hamle geldi.
08.08.2020 15:34
- Son Güncelleme: 08.08.2020 16:43
23 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, 3,5 yıl aşk yaşadığı Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan 1 buçuk sene sonra Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi 31 yaşındaki Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başladı.
Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.
FOTOĞRAFINI ANINDA SİLDİ
Kurban Bayramı'ndan önce yakınlaşan çift, bayramı da Umut Evirgen'in Kuzey Ege'deki evinde geçirdi. İlişkileri yeni başlayan çiftten Melisa Şenolsun, Umut Evirgen ile iki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
Aşkıyla kısa sürede gündem olan oyuncu paylaşımını yayından kaldırdı.
Umut Evirgen, geçtiğimiz mayıs ayında 3 yıldır birlikte olduğu Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırmıştı.