Uyanış Büyük Selçuklu Ahmed Sencer ölecek mi? Ekin Koç diziden ayrıldı mı? şeklindeki sorular dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. yanış Büyük Selçuklu dizisinin 6. bölümünde Ahmed Sencer'in Yorgos tarafından hançerlenerek uçurumdan aşağı atılması izleyicileri şoke etti. Ahmed Sencer ve Yorgos ikilisinin karşı karşıya geldiği yerde önce büyük bir mücadele yaşandı ve ardından Yorgos'un adamları Sencer'in bacaklarına ok atarak onu etkisiz hale getirdi. Fragmanda Yorgos'un Ahmed Sencer'i hançerleyip "Öl o vakit" dediği duyuluyor. Peki, Sencer öldü mü? İşte dizide yaşanacaklar
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'DA AHMED SENCER ÖLECEK Mİ?
Ünlü oyuncu Ekin Koç'un hayat verdiği Ahmed Sencer karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli olmadı. Merak uyandıran bu sorunun yanıtı yeni bölümde netlik kazanacak.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Batınilerin devleti yıkmaya yönelik faaliyetlerine son vermenin eşiğine gelen Sencer, bu eşikte zorlu bir imtihanla karşı karşıya kalmıştır. Batınilerin savlarını halk nazarında çürüten Gazali'yi öldürmekle görevlendirilmiştir.
Bu görevin öncesinde bir hücreye kapatılan Sencer, dışarıyla bağlantı kurabilmek için tek şansını kullanıp Turna'ya ulaşmayı denemiştir. Turna, Sencer'in ilaç şişesi içinde gönderdiği pusulayı fark edebilecek midir? Şişedeki not Nizamülmülk'ün eline geçecek midir?
Kendisine verilen suikast emrini yerine getirmek zorunda kalan Sencer, elindeki tatar yayını medreseden Nizamülmülk'le birlikte ayrılmakta olan Gazali'nin tam kalbine nişanlar ve tetiği çeker. Kalbine ok saplanan Gazali ölecek midir?
Ebulkasım'ın Anadolu'da birliği sağlayabilmek için, aralarında uzlaşmaz bir düşmanlık bulunan Elçin ile evlilik isteğini Melikşah kabul edecek midir?
Öte yandan Melikşah'ın elinde tutsak olan Ağabeyi Kılıçarslan'ı kurtarmak isteyen Elçin, amacına ulaşmak için nasıl bir yol izleyecektir?
Sencer, Gazali'yi kalbinden vurarak üzerindeki casusluk şüphesinin kalkmasını sağlamıştır. Bu sayede Başdai İbn-i Attaş'la görüşecek olan Sencer, onun kimliğini açığa çıkarıp Batınilerin kirli planlarını deşifre edebilecek ve onların ele geçirmesini sağladığı kutsal emanetleri geri getirip Melikşah'a verdiği sözü tutabilecek midir?
Nizamülmülk'ün tertibi sonrasında, Batıniler kendilerine kurulan tuzağa çekilmişler, Sencer oraya gitmemek için ne yapsa da başarılı olamamış, Tapar'la karşı karşıya gelmiş ve vuruşmada yüzü açılan Sencer'in boynuna Tapar'ın kılıcı dayanmıştı. Tapar'ı durduran hamle kimden gelecektir? Sencer, Batınilerle giriştiği mücadelenin en kritik eşiğinde yoluna devam edebilecek midir?
Batınilerden aldığı istihbarat neticesinde Andreas, askerlerini öldüren Melikşah'tan intikam almak için Kuvel civarında gizlenen özel birliği kılıçtan geçirmişti. Baskına uğrayan özel birlikten bir kişi sağ kalmıştı.
O da Melikşah'ın hassa askeri Yalman'dı. Yalman çetin bir yolculuktan sonra Isfahan'a varmayı başarmıştı. Yalman, Hasan Sabbah'ın ihanetini ayyuka çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah, Yalman'ın kendini ele vermesini engelleyebilecek midir? Melikşah özel birliğin intikamını nasıl alacaktır?