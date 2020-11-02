Uyanış Büyük Selçuklu Ahmed Sencer ölecek mi? Ekin Koç diziden ayrıldı mı? şeklindeki sorular dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. yanış Büyük Selçuklu dizisinin 6. bölümünde Ahmed Sencer'in Yorgos tarafından hançerlenerek uçurumdan aşağı atılması izleyicileri şoke etti. Ahmed Sencer ve Yorgos ikilisinin karşı karşıya geldiği yerde önce büyük bir mücadele yaşandı ve ardından Yorgos'un adamları Sencer'in bacaklarına ok atarak onu etkisiz hale getirdi. Fragmanda Yorgos'un Ahmed Sencer'i hançerleyip "Öl o vakit" dediği duyuluyor. Peki, Sencer öldü mü? İşte dizide yaşanacaklar

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'DA AHMED SENCER ÖLECEK Mİ?

Ünlü oyuncu Ekin Koç'un hayat verdiği Ahmed Sencer karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli olmadı. Merak uyandıran bu sorunun yanıtı yeni bölümde netlik kazanacak.