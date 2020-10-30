Oyuncu Erkan Petekkaya'nın uzun süredir Alzheimer tedavisi gören annesi Şerife Petekkaya, dün hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Petekkaya, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Şerife Petekkaya, Acarkent Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Beykoz'da toprağa verildi.
Erkan Petekkaya, dün akşam saatlerinde annesinin vefat haberini alır almaz Balıkesir'e gitti ve annesinin cenazesini İstanbul'a getirdi.
Yakın dostları, 49 yaşındaki oyuncuyu bu acılı gününde yalnız bırakmadı.
TÜM HAYATI DEĞİŞTİRMİŞTİ
Erkan Petekkaya, Alzheimer'a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya'nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirmişti.
Oyuncu, anne ve babası için Altınoluk'tan 1.5 milyon liraya bir ev satın alıp onlar için iki de hasta bakıcı tutmuştu.