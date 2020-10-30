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    • 30.10.2020 17:49
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    'nın acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı

    Son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinde gördüğümüz başarılı oyuncu , annesi 'yı kaybetti. Cenaze namazı için Acarkent Camisi'ne gelen Erkan Petekkaya'yı yakın dostları yalnız bırakmadı. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyordu.

    Oyuncu Erkan Petekkaya'nın uzun süredir Alzheimer tedavisi gören annesi Şerife Petekkaya, dün hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Petekkaya, son yolculuğuna uğurlandı.


    Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Şerife Petekkaya, Acarkent Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Beykoz'da toprağa verildi.
    Erkan Petekkaya, dün akşam saatlerinde annesinin vefat haberini alır almaz Balıkesir'e gitti ve annesinin cenazesini İstanbul'a getirdi.
    Yakın dostları, 49 yaşındaki oyuncuyu bu acılı gününde yalnız bırakmadı.


    TÜM HAYATI DEĞİŞTİRMİŞTİ
    Erkan Petekkaya, Alzheimer'a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya'nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirmişti.


    Oyuncu, anne ve babası için Altınoluk'tan 1.5 milyon liraya bir ev satın alıp onlar için iki de hasta bakıcı tutmuştu.


    Yaklaşık 3 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyordu. Erkan Petekkaya, geçtiğimiz yıl Altınoluk sahilinde annesiyle yürüyüş yaparken böyle görüntülenmişti.
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    Haberler Magazin Erkan Petekkaya'nın acı günü! Annesi Şerife Petekkaya son yolculuğuna uğurlandı