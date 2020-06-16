Erkan Petekkya eşi ve oğlu ile Göcek'e demir attı! Gel Dese Aşk'ın Murat'ı Erkan Petekkaya'nın oğlu kendisinin aynısı!
Atv ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterine hayat veren Erkan Petekkaya'nın oğlunu görenler şoke oldu. Ailesi ile birlikte Göcek'e demir atan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano Petekkaya babasına benzerliği ile dikkat çekti. İşte 49 yaşındaki Erkan Petekkaya, eşi ve oğlunun tatil keyfi...
16.06.2020 13:36
- Son Güncelleme: 16.06.2020 13:49
Erkan Petekkaya ailesiyle mavi tura çıktı. Aile önceki gün Göcek'teydi. Son olarak Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakteri ile hayranlarının karşısına çıkan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya, ailesi ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Erkan Petekkaya'nın oğlunu görenler, 'Babasının aynısı' yorumunda bulundu.
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