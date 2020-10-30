TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar modaya bakış açılarını yansıtıyor. Haftanın finalinin yaşandığı bu günde en yüksek puanı alarak altın kolyeyi boynuna takan yarışmacı kim oldu? Hem heyecanlı, hem keyifli hem de gergin anların yaşandığı Doya Doya Moda'da puanlar durumu nasıldı? Doya Doya Moda kim elendi? 30 Ekim Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa ve Rabia girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Rabia olduğunu açıkladı. Daha sonra ise bunun bir şaka olduğunu ve bu hafta kimsenin elenmediğini söyledi.
DOYA DOYA MODA RÜMEYSA KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.
RABİA AĞCA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.