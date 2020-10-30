Gündüz kuşağında ilgiyle izlenen lezzet yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın finali yaşandı. Hem gergin hem de eğlenceli anların yaşandığı yarışmada günün birincisi çeyrek altının sahibi olurken haftanın en yüksek puanını alan gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı ise Gelinim Mutfakta'dan elendi ve hayallerine veda etti. Peki Gelinim Mutfakta'da kim elendi?
30 EKİM CUMA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Aysun ve Zeynep en düşük puanı alan gelinler oldu. Haftanın en düşük puanını alan Zeynep 66 puan ile yarışmaya veda etti.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi toplam 80 puanla Ezgi oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.
Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.
İLAYDA DOĞAN KİMDİR?
Kanal D'nin yeni sezonuna merhaba diyen programı Gelinim Mutfakta'nın güzel yarışmacısı İlayda Doğan 26 yaşındadır. İç mimarlık mezunu. Kuyumculuk sektöründe tasarımcı olarak çalışıyor. Kısa süre önce başladığı yemek serüveninde hem kendine hem de elinin lezzetine güveniyor. Hırslı ve inatçı olduğu için de birinci sıraya oturacağını düşünüyor.
GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?
Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde "buraya tozu dumana katmaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.