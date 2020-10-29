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    • 29.10.2020 16:54
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    • 29.10.2020 17:07
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    hakim karşısında hesap verecek! Yaşlı adamı dövmekten 13 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor...

    İstanbul Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Şarkıcı Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan (67) arasında çıkan tartışma sırasında Halil Sezai'nin yaşlı adamı tekme tokat dövdüğü görüntüler Türkiye'yi derinden sarsarken, gelen son dakika bilgisine göre ünlü şarkıcı yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Halil 'nun, 67 yaşındaki Hüseyin Merç’i darp ettiği iddiasıyla hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.

    AA

    Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai davasında hesap vakti.

    Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 3 yıl 7 aydan, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun yargılanmasına yarın başlanacak.

    Sanık Paracıkoğlu, 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesin'de hakim karşısına çıkacak.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Paracıkoğlu ile 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtiliyor.

    İddianamede, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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    Haberler Magazin Halil Sezai hakim karşısında hesap verecek! Yaşlı adamı dövmekten 13 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor...