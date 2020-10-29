Magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin İstiklal Marşı'nı bilememesiyle hem ünlü camiasından hem de binlerce kişiden büyük tepki gördü. Survivor'dan tanınan Yiğit Marcus Aral ise sevgilisi Şevval Şahin ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak destekleyici açıklamalarda bulundu. Peki Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisi Şevval Şahin kimdir? İşte merak edilenler…
"KARŞILARINDA BENİ BULACAKLAR"
Yiğit Marcus Aral: "Canım aşkım! Senin kadar iyi bir kalbe sahip olan bir insanla tanışmadım. İçindeki pozitif enerjiyle etrafını aydınlatmaya devam edeceksin. Senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu. Yaşına göre çok olgunsun, cesaretli ve başarılısın , maalesef bunu çekemeyen fesat gözlerden senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu.. Seni her zaman sevmeye ve iyi ya da "ehhh" günlerinde her zaman yanındayım, benim için bu bir onurdur ve seni rencide etmeye ya da kırmaya çalışan mahlukatlar karşılarında beni bulacaklar. " dedi.
YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?
Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamladı. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti. Özel bir şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Bir dönem Survivor yarışmasına da katılan Yiğit Marcus Aral, ayrıca ünlü modeller Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio ile olan arkadaşlıklarıyla da gündeme gelmiştir. Sosyal medyada yayınladığı karelerde lüks yaşamıyla da dikkat çekiyor. Yiğit Marcus Aral sevgilisi Şevval Şahin sosyal medyada fotoğraflarıyla gündemden düşmüyor.
ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. 19 yaşındaki modelin, moda eğitimi gördüğü Londra'da tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadı. Şimdilerde yazılım işiyle ilgilendiği bilinen Yiğit Marcus Aral'la ilişki yaşıyor.