"KARŞILARINDA BENİ BULACAKLAR"

Yiğit Marcus Aral: "Canım aşkım! Senin kadar iyi bir kalbe sahip olan bir insanla tanışmadım. İçindeki pozitif enerjiyle etrafını aydınlatmaya devam edeceksin. Senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu. Yaşına göre çok olgunsun, cesaretli ve başarılısın , maalesef bunu çekemeyen fesat gözlerden senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu.. Seni her zaman sevmeye ve iyi ya da "ehhh" günlerinde her zaman yanındayım, benim için bu bir onurdur ve seni rencide etmeye ya da kırmaya çalışan mahlukatlar karşılarında beni bulacaklar. " dedi.