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    • 09.10.2020 16:00
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    : Yaşlı adamı darp eden hakkında 13 yıl 10 aya kadar istemi

    haberi... Tuzla'da komşusu 'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan hakkında 13 yıl 10 aya kadar sı istemiyle iddianame düzenlendi.

    DHA

    Tuzla'da komşusu 'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan hakkında, 5 ayrı suçtan sı istemiyle 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

    NE OLMUŞTU?
    Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

    Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

    Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti.

    Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

    BALTALI GÖRÜNTÜLER SUNULMUŞTU
    Sezai'nin avukatı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmişti. Müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep ederek dava dosyasına yeni görüntüler sunulmuştu. Sezai'nin avukatı tarafından sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yaşlı adamı darp eden Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi