Komedi filmlerini sevenler ve kahkaha atmak isteyenlerin keyifle izleyeceği Hedefim Sensin filmi bu akşam izleyicilerle buluşacak. Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği Hedefim Sensin filmi 2018 yılında vizyona girdi ve ilgiyle izlendi. İşte Hedefim Sensin film konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları kimler? Sorularının merak edilen yanıtı…
HEDEFİM SENSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlayan genç bir adamdır. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.
HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmen koltuğunda "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif v 216" gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu 'Hedefim Sensin' filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor. Ata DemirerDemet AkbağSalih KalyonGonca VuslateriTarık Ünlüoğlu