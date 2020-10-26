"KISKANÇ BİR MİLLETİZ"

Ama çok üzülerek söylüyorum ki o kadar kıskanç bir milletiz ki; insalara haksızlık yaparak besleniyoruz. Bizim için üzülmüyorum size üzülüyorum, böyle bir karaktere sahip olduğunuz için.

"ARKANDAYIM"

Şevval çok güzel bir kız, çok güzel yerlere gelecek. Şevval hiç takılma ve üzülme. arkandayım her zaman arkadaşım"