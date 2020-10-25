TV8'in fenomen yarışması Masterchef dün akşam yine çok heyecanlıydı ve son eleme adayları da belli oldu. Peki 24 Ekim Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Bu akşam her hafta olduğu gibi yine bir eleme yaşanacak ve yerine başka yarışmacı gelmeyecek. Peki Masterchef Türkiye'de eleme potasına hangi yarışmacılar girdi? Dün akşamki yarışmada hangi takım dokunulmazlığın keyfini çıkardı? İşte yaşananlar…
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Kore yemeklerini en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı. Böylece dokunulmazlığı kaptı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Şeflerin istediği tabağı en iyi yapan Serhat oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.
MASTERCHEF'TE 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat, haftanın 5. eleme adayı olarak Uğur'u belirledi. Mavi takım yarışmacıları, haftanın 6. eleme adayını belirlemek için eleme potasında oy kullandı.
Kullanılan oylar neticesinde, haftanın son eleme adayı Esra oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Emir
Berker
Sefa
Tanya
Uğur
Esra
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Eray (Kaptan)
Furkan
Serhat
Uğur
Esra
Ayyüce
Barbaros
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Emir
Ebru
Berker
Özgül
Sefa
Tanya