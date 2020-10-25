MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?



MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Kore yemeklerini en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı. Böylece dokunulmazlığı kaptı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Şeflerin istediği tabağı en iyi yapan Serhat oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF'TE 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat, haftanın 5. eleme adayı olarak Uğur'u belirledi. Mavi takım yarışmacıları, haftanın 6. eleme adayını belirlemek için eleme potasında oy kullandı.

Kullanılan oylar neticesinde, haftanın son eleme adayı Esra oldu.