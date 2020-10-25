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    • Magazin
    • 25.10.2020 10:07
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    • 25.10.2020 10:07
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    eleme adayları belirlendi! 24 Ekim ?

    eleme adayları belirlendi. Her Cumartesi olduğu gibi bu hafta da dışarıya çıkan yarışmacılar hünerlerini konuklarına sergiledi. Kocaeli'nde bir otomotiv fabrikasına konuk olan yarışmacılar, Kore yemekleri yaparak en iyi puanı almaya çalıştı. Peki 24 Ekim ? Hem mavi takım hem de kırmızı takım büyük mücadele sergiledi, bugün ise eleme adaylarından biri Masterchef’te veda edecek.

    takvim.com.tr
    Masterchef eleme adayları belirlendi!

    TV8'in fenomen yarışması Masterchef dün akşam yine çok heyecanlıydı ve son eleme adayları da belli oldu. Peki 24 Ekim Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Bu akşam her hafta olduğu gibi yine bir eleme yaşanacak ve yerine başka yarışmacı gelmeyecek. Peki Masterchef Türkiye'de eleme potasına hangi yarışmacılar girdi? Dün akşamki yarışmada hangi takım dokunulmazlığın keyfini çıkardı? İşte yaşananlar…

    MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Kore yemeklerini en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı. Böylece dokunulmazlığı kaptı.

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Şeflerin istediği tabağı en iyi yapan Serhat oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

    MASTERCHEF'TE 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat, haftanın 5. eleme adayı olarak Uğur'u belirledi. Mavi takım yarışmacıları, haftanın 6. eleme adayını belirlemek için eleme potasında oy kullandı.

    Kullanılan oylar neticesinde, haftanın son eleme adayı Esra oldu.

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Emir
    Berker
    Sefa
    Tanya
    Uğur
    Esra

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Eray (Kaptan)
    Furkan
    Serhat
    Uğur
    Esra
    Ayyüce
    Barbaros

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Emir
    Ebru
    Berker
    Özgül
    Sefa
    Tanya
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    Haberler Magazin Masterchef eleme adayları belirlendi! 24 Ekim Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?