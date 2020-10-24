Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yaşanan son gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Nizamülmülk'ün kurduğu planlar neticesinde Batıniler kendilerine kurulan tuzağa yürüdü.Batınilerden aldığı istihbarat neticesinde Andreas, askerlerini öldüren Melikşah'tan intikam almak için Kuvel civarında gizlenen özel birliği kılıçtan geçirdi. Bölüm sonrası TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanında hileler birer birer sonlanıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nizamülmülk'ün tertibi sonrasında, Batıniler kendilerine kurulan tuzağa çekilmişler, Sencer oraya gitmemek için ne yapsa da başarılı olamamış, Tapar'la karşı karşıya gelmiş ve vuruşmada yüzü açılan Sencer'in boynuna Tapar'ın kılıcı dayanmıştı.