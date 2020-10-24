Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanan gelişmelerle birlikte sular durulmadı. Geyhatu oğlunun kaçırıldığı öğrenince deliye döndü ve Cergutay'ı affederek Kayı Obası'nın sonunu getirmek için yola çıktı. Alp başı seçiminde Ertuğrul Bey'in Osman'ın yerine Savcı'yı seçmesi Osman'ın büyük bir kırgınlık yaşamasına neden oldu. Yaşanan bu olayların ardından Osman Bey sessizliğini korusa da ağabeyi Savcı'nın söylediği sözler onu çılgına çevirdi. İki kardeşin obanın ortasında yumruk yumruğa kavga etmesi herkesi şaşırtırken Savcı'nın halkın gözünde garipsenmemek için yaptığı hareket durumun normale dönmesine neden oldu. Bölümün ardından Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Savcı'nın Geyhatu üzerine gittiği ve Osman'ın onun yolunu kestiği görülüyor.

KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!"

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor.