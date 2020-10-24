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    • 24.10.2020 10:04
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    'dan açıklaması: Tek sevdiğim kadın o | Magazin haberleri

    Nez isimli bir diyetisyenden bebek beklediği ve bu nedenle 'yla yollarını ayırdığı iddie edilen önceki akşam Etiler'de halı saha maçı yaparken görüntülendi. Akçıl, "Burcu'yu hiçbir Allah'ın kulu üzemez, buna izin vermem" diye konuştu.

    Çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler'de halı saha maçı yaparken görüntülendi. Maç sonrası muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, kendisini futbol efsanesi Cristiano Ronaldo'ya benzetti: "Futbolcu olsam Ronaldo olurdum kesin. Artık yeşil sahalara döndüm. Herkesi sahalara beklerim."

    ONU ÜZMELERİNE İZİN VERMEM

    Görüştüğü Nez isimli diyetisyen hamile kaldığı için Burcu Kıratlı'yla inişli çıkışlı ilişkisini noktaladığı konuşulan Sinan Akçıl, konuyla ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi:

    "Bir süreç vardı ve o süreç artık tatlıya bağlandı. Benim sevdiğim tek kadın var, o da Burcu Kıratlı. Diğer konuları açmaya bile değmez. Burada önemli olan her zaman Burcu'dur benim için. Burcu'yu hiçbir Allah'ın kulu üzemez, buna izin vermem."

    Burcu Kıratlı sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bir gün bu ilişki bitecekse nedeni kaderdir ama asla üçüncü kişiler değildir" demişti.

    Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenmiş, ayrılık haberleri için "Düşünme aşamasındayız. Evlerimizi ayırdık ama bu konu hakkında yorum yapamam" demişti.
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    Haberler Magazin Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı açıklaması: Tek sevdiğim kadın o | Magazin haberleri