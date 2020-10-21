MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

Dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen yemekleri dün kurulan yeni mavi ve kırmızı takımlar en iyi yapan olmak ve dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü. Mavi ve kırmızı takımların hazırladığı ürünleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer şef en fazla ürününü beğendikleri MAVİ takımı haftanın ilk dokunulmazı olarak seçti.

Mavi takım karşısında dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet Şef tarafından hazırlanan yemeğe en yakın görünüş ve lezzette yemeği hazırlayan ÖZGÜL, kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, yarışmanın kuralları gereği takımından ilk eleme adayını belirleyerek, BERKER'i haftanın ilk eleme adayı olarak potaya gönderdi. Haftanın ikinci eleme adayının belirlenmesi için kırmızı takım içinde oylama yapıldı. Haftanın ikinci eleme adayı da SEFA olarak belirlendi.