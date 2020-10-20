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    • Magazin
    • 20.10.2020 17:30
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    • 20.10.2020 17:30
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    ? ? Ne zaman çekildi?

    Televziyonların yayın akışlarını takip edenler bugün akşam kuşağında yer alan ? ? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Bilimkurgu ve aksiyon filmlerinin sevenlerin ilgiyle izleyeceği vizyona girdiği yıl da oldukça ses getirmişti. Bu akşam izleyicilerle buluşacak olan film hakkında merak edilenleri derledik.

    takvim.com.tr
    Yarının Sınırında konusu nedir?

    2014 yılında vizyona giren ve izlenme rekorları kıran Yarının Sınırında bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Yayın akışında görülen film hakkındaki bilgiler merak edilerek araştırımaya başlandı. Peki güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Yarının Sınırında filminin konusu nedir? Yarının Sınırında oyuncuları kimler? İşte tüm bilgiler…

    YARININ SINIRINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür... Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıradışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır. Her geri dönüşünde daha güçlü, daha zeki ve Mimics'lerle daha kolay başa çıkabilir hale gelse de kendine verilen iş dünyanın en zorlu görevidir.

    YARININ SINIRINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Tom Cruise, Binbaşı William "Bill" Cage

    Emily Blunt, Çavuş Rita Rose Vrataski

    Bill Paxton, Uzman Çavuş Farell

    Brendan Gleeson, General Brigham

    Kick Gurry, Griff

    Dragomir Mrsic, Kuntz

    Charlotte Riley, Nance

    Tony Way, Kimmel

    Jonas Armstrong, Skinner

    Franz Drameh, Ford

    Masayoshi Haneda, Takeda

    Noah Taylor, Dr. Carter
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