MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

2020 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan kaptanlık oyununda ana kadro yarışmacıları mavi takım kaptanı olabilmek için ter döktü. Bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) ekranlara gelen son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafında belirlenen yemeği en başarılı yapan ERAY, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.

Mavi takım kaptanı Eray, yarışmanın kuralları gereği kırmızı takım kaptanını belirledi ve bu haftanın kırmızı takım kaptanı da EMİR oldu.