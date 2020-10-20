Söylemezsem Olmaz programına katılan Bircan Bali dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Masterchef Türkiye ile ilgili şok iddia ortaya attı ve gündeme bomba gibi düştü. Yapılan açıklamalardan sonra izleyiciler merakla araştırmalara başladı ve Masterchef final mi yapıyor, bitiyor mu sorularının cevabını arıyor. Peki Masterchef iddiası nedir, Acun Ilıcalı açıklama yaptı mı?
MASTERCHEF FİNAL Mİ YAPIYOR? MASTERCHEF BİTİYOR MU?
Bircan Bali'nin iddiaları olay oldu. Bircan Bali, Masterchef Türkiye ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Masterchef Türkiye'den ayrılan Duygu, Söylemezsem Olmaz ekibinin hedefindeydi. Aldatıldığını söyledikten sonra apar topar evlenen Masterchef Duygu'nun bu harekete programda eleştiri konusu oldu.
Bali Duygu'nun evlenmesini eleştirdiği açıklamasında TV8'den dışarıya bilgi sızdırıldığını da iddia etti. Bali açıklamasında "Tv8 sahibi diyor ki bunu yapan içeriden biridir o nedenle Masterchef'in çekimlerine bir ay ara veriyorum" iddiasında bulundu. Bircan Bali bu tarz olaylardan sonra TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın çileden çıktığını belirterek MasterChef Türkiye'ye ara vereceğini iddia etti.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
2020 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan kaptanlık oyununda ana kadro yarışmacıları mavi takım kaptanı olabilmek için ter döktü. Bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) ekranlara gelen son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafında belirlenen yemeği en başarılı yapan ERAY, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.
Mavi takım kaptanı Eray, yarışmanın kuralları gereği kırmızı takım kaptanını belirledi ve bu haftanın kırmızı takım kaptanı da EMİR oldu.