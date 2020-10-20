Şarkıcı Hatice'den pilates pozu! 'Aman dikkat Hatice!'
Hatice, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Attığı her adımla gündem olan ve estetikleriyle adını sık sık magazin gündeminde görmeye alışık olduğunuz şarkıcı, bu kez de pilates pozuyla konuşuldu. 41 yaşındaki Hatice'nin Instagram'dan yaptığı paylaşıma ilk yorum İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan gelirken, şarkıcının hayranlarından,'Aman dikkat Hatice' şeklinde yorumlar geldi.
20.10.2020 17:15
- Son Güncelleme: 20.10.2020 18:23
DİĞER GALERİLER