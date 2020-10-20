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Şarkıcı Hatice'den pilates pozu! 'Aman dikkat Hatice!'

Hatice, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Attığı her adımla gündem olan ve estetikleriyle adını sık sık magazin gündeminde görmeye alışık olduğunuz şarkıcı, bu kez de pilates pozuyla konuşuldu. 41 yaşındaki Hatice'nin Instagram'dan yaptığı paylaşıma ilk yorum İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan gelirken, şarkıcının hayranlarından,'Aman dikkat Hatice' şeklinde yorumlar geldi.

20.10.2020 17:15 - Son Güncelleme: 20.10.2020 18:23
Şarkıcı Hatice'den pilates pozu! 'Aman dikkat Hatice!'

İddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen 41 yaşındaki Hatice, kendinden 10 yaş küçük Ali Kemal Sarı ile ile geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladı. Fit kalma sırrını "Önce bol spor, sonra sınırsız yüzme" şeklinde açıklayan şarkıcı Hatice, pilates salonundan pozunu paylaştı.

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Şarkıcı Hatice'den pilates pozu! 'Aman dikkat Hatice!'

Hatice'nin pilates pozuna ilk yorum Ayşegül Yıldız'dan gelirken, hayranları ise, 'Aman dikkat!' dedi. İşte hatice ve ünlülerin spor yaparken ki halleri...

Şarkıcı Hatice'den pilates pozu! 'Aman dikkat Hatice!'

SPOR YAPAN ÜNLÜLER

AYŞEGÜL YILDIZ
Şarkıcı Hatice'den pilates pozu! 'Aman dikkat Hatice!'
Şarkıcı Hatice'den pilates pozu! 'Aman dikkat Hatice!'
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