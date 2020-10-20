TV8'de hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar stillerini sergiliyor. Doya Doya Moda'da bugünün en yüksek ve en düşük puanların alan yarışmacılar belli oldu. Günlük puanlar haftayı da yakından etkiliyor. Peki Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 20 Ekim Salı Doya Doya Moda puanlaması haberimizin içeriğinde yer alıyor.
20 EKİM SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Dilara: 8
Sabiha: 13
Rümeysa: 13
Tuğçe: 20
Özde: 16
Rabia: 12
Birben: 11
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Birben Coşkun oldu ve altın kolye ve bilekliğin sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa, Sabiha ve Nazlı girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Nazlı olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"