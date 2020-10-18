18 Ekim 2020 Pazar akşamı MasterChef Türkiye eleme gecesinde oynanan oyunların ardından yarışmaya yavru vatan Kıbrıs'tan katılan Tanya Kilitkayalı izlediğimiz son fragmana göre yemeğini yakıyor ve elenen isim olduğu günler öncesi sosyal medyada iddia edildiği gibi yarışmaya veda ediyor. Son dönemlerde MasterChef Türkiye yarışmasında kaptan olacak isim, elenecek isim çok önceden sosyal medya platformlarında bazı kişiler tarafından çok önceden duyuruluyor. Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.