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Alişan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti ne? Alişan ve Buse Varol çocuğunun cinsiyetini canlı yayında açıkladı! Kız mı erkek mi?

Alişan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti ne? Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Alişan'ın evinde düzenlenen parti sonrasında bebeğin cinsiyeti sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Alişan ve Buse Varol'un ikinci çocuğu kız mı erkek mi? Buse Varol, "Alişan ve Demet ile Sabah Sabah" canlı yayınına bağlandı ve ünlü çift, ikinci bebeğin cinsiyetini açıkladılar.

11.08.2020 12:31 - Son Güncelleme: 11.08.2020 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





