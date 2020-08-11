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Alişan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti ne? Alişan ve Buse Varol çocuğunun cinsiyetini canlı yayında açıkladı! Kız mı erkek mi?

Alişan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti ne? Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Alişan'ın evinde düzenlenen parti sonrasında bebeğin cinsiyeti sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Alişan ve Buse Varol'un ikinci çocuğu kız mı erkek mi? Buse Varol, "Alişan ve Demet ile Sabah Sabah" canlı yayınına bağlandı ve ünlü çift, ikinci bebeğin cinsiyetini açıkladılar.

11.08.2020 12:31 - Son Güncelleme: 11.08.2020 13:06
Alişan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti ne? Alişan ve Buse Varol çocuğunun cinsiyetini canlı yayında açıkladı! Kız mı erkek mi?

Alişan ile Buse Varol ikinci çocuğunun cinsiyetini canlı yayında açıkladı. "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programının canlı yayında açıklanan Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeğinin cinsiyeti bakın neymiş...

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Alişan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti ne? Alişan ve Buse Varol çocuğunun cinsiyetini canlı yayında açıkladı! Kız mı erkek mi?

Geçtiğimiz yıl şubat ayında çiftin ilk çocukları Burak dünyaya geldi.

Alişan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti ne? Alişan ve Buse Varol çocuğunun cinsiyetini canlı yayında açıkladı! Kız mı erkek mi?

Burak'ın 1 yaş doğum gününden kısa bir süre sonra ünlü çiftten ikinci güzel haber geldi.

Alişan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti ne? Alişan ve Buse Varol çocuğunun cinsiyetini canlı yayında açıkladı! Kız mı erkek mi?

Geniş aile sevdiğini her fırsatta dile getiren Buse Varol, hamile olduğunu duyurdu.

Alişan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti ne? Alişan ve Buse Varol çocuğunun cinsiyetini canlı yayında açıkladı! Kız mı erkek mi?

Çift, bebeklerinin cinsiyetini organize ettikleri partide öğrendi.

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