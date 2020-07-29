Alişan yeni arabası için servet ödedi! Geçirdiği kaza sonrasında 3 adet yeni araç alan Alişan...
Alişan geçirdiği trafik kazası sonrasında paraya kıydı ve 3 yeni araç satın aldı. Geçtiğimiz ay ailesi ile Bodrum tatiline giderken geçirdiği trafik kazası sonrası dünyanın en güvenli aracı denince ilk akla gelen Volvo XC 90 modelinden 3 adet sipariş verdiğini açıkladı. Eylül ayında aracını teslim alacağını belirten Alişan, ikinci kez baba olmak için çok heyecanlandığını belirtti. İşte Alişan'ın ailesi için paraya kıydığı araç...
Alişan geçtiğimiz ay ailesi ile birlikte geçirdiği trafik kazası sonrası dünyanın en güvenli aracı denince ilk akla gelen araç Volvo XC 90 modelinden 3 adet sipariş verdiğini açıkladı. Araçlara toplamda 3 milyon 750 bin TL ödeyen Alişan aracının Eylül ayında teslim edileceğini duyurdu: Tüm aileme aynı arabadan aldım. Buse'ye, kendime ve kardeşime aldım. Allah nasip ederse eylülde gelecek.