Alişan yeni arabası için servet ödedi! Geçirdiği kaza sonrasında 3 adet yeni araç alan Alişan...

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan, bebeğin cinsiyetiyle ilgili, "Vallahi benim içimden kız diye geçiyor ancak Allah bilir. 'Kız çocuk anneyi çirkinleştirir' derler ancak Buse, her gün daha da güzel oluyor" ifadelerini kullandı.