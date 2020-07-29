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Alişan yeni arabası için servet ödedi! Geçirdiği kaza sonrasında 3 adet yeni araç alan Alişan...

Alişan geçirdiği trafik kazası sonrasında paraya kıydı ve 3 yeni araç satın aldı. Geçtiğimiz ay ailesi ile Bodrum tatiline giderken geçirdiği trafik kazası sonrası dünyanın en güvenli aracı denince ilk akla gelen Volvo XC 90 modelinden 3 adet sipariş verdiğini açıkladı. Eylül ayında aracını teslim alacağını belirten Alişan, ikinci kez baba olmak için çok heyecanlandığını belirtti. İşte Alişan'ın ailesi için paraya kıydığı araç...

29.07.2020 11:03 - Son Güncelleme: 29.07.2020 11:20
Alişan yeni arabası için servet ödedi! Geçirdiği kaza sonrasında 3 adet yeni araç alan Alişan...

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan, bebeğin cinsiyetiyle ilgili, "Vallahi benim içimden kız diye geçiyor ancak Allah bilir. 'Kız çocuk anneyi çirkinleştirir' derler ancak Buse, her gün daha da güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

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Alişan yeni arabası için servet ödedi! Geçirdiği kaza sonrasında 3 adet yeni araç alan Alişan...

Geçtiğimiz günlerde İzmir tatilini noktalayıp İstanbul'a dönerken ailece trafik kazası geçiren ve küçük sıyrıklarla kazayı atlatan Alişan, yeni alacakları araba ile ilgili konuştu...

Alişan yeni arabası için servet ödedi! Geçirdiği kaza sonrasında 3 adet yeni araç alan Alişan...

Alişan geçtiğimiz ay ailesi ile birlikte geçirdiği trafik kazası sonrası dünyanın en güvenli aracı denince ilk akla gelen araç Volvo XC 90 modelinden 3 adet sipariş verdiğini açıkladı. Araçlara toplamda 3 milyon 750 bin TL ödeyen Alişan aracının Eylül ayında teslim edileceğini duyurdu: Tüm aileme aynı arabadan aldım. Buse'ye, kendime ve kardeşime aldım. Allah nasip ederse eylülde gelecek.

Alişan yeni arabası için servet ödedi! Geçirdiği kaza sonrasında 3 adet yeni araç alan Alişan...

İşte Alişan'ın yeni arabası ve ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...

Alişan yeni arabası için servet ödedi! Geçirdiği kaza sonrasında 3 adet yeni araç alan Alişan...

ALİŞAN'IN YENİ ARABASI

Volvo XC 90

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