ATV ekranlarında heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 167. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerildi. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'i vurması ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Bölümün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. İşte diziye dair merak edilenler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hızır senin yüzünden ölüyor!"

Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer.