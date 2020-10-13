Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 167. bölüm izle seçeneği dizinin son bölümünü izlemek isteyenler tarafından sorgulatılıyor. EDHO'da bu hafta kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alparslan koşuyor. Alparslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açıyor. Reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak istiyor. İşte son bölüm izleme linki

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 167. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hızır senin yüzünden ölüyor!"

Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer.

HIZIR ÇAKIRBEYLİ ÖLECEK Mİ?

Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar.