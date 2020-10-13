Diriliş Ertuğrul dizisinde Mergen karakteriyle çok konuşulan ünlü oyuncu Ali Buhara Mete'nin yeni sezondaki adresinin belli olduğu konuşuluyor. Son olarak Diriliş Ertuğrul'da Mergen isimli karaktere hayat veren Ali Buhara Mete'nin yeni projesinin belli olduğu iddiaları çok konuşuldu. Ortaya atılan son iddialara göre Ali Buhara Mete'nin yeni sezonda TRT 1 ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacağı söylentiler arasında yer alıyor.

ALİ BUHARA METE PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'E Mİ KATILIYOR?

Ortaya atılan son iddialara göre Ali Buhara Mete'nin yeni sezonda TRT 1 ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacağı söylentiler arasında yer alıyor.