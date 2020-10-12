Altan Gördüm ve Vahide Perçin çiftinin Alize isimli bir kız çocuğu bulunmaktadır. Saçları kahverengi olan Vahide Perçin'in gözleri eladır. Vahide Perçin'in boyu 1.78 cm, kilosu 54 kilodur.



VAHİDE PERÇİN'İN OYUNCULUK KARİYERİ



Vahide Perçin'in oyunculuk kariyeri üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'ya gitmesiyle başlar. Ankara'dan Adana'ya giderek tiyatro oyunlarında oynamaya başlayan Vahide Perçin uzun bir tiyatro oyunculuğu sonrasında dizilerde rol almaya başlamıştır.

İlk olarak "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide rol alan Vahide Perçin başarılı bir oyunculuk performansı sergilemiştir.



