Barbaros'ta heyecanlandıran transfer! Yapımcıyla anlaştı: Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusuydu...

Yakın zamanda başlaması beklenen dönem dizisi Barbaros için heyecanlı bekleyiş başladı. Engin Altan Düzyatan'ın yanı sıra Ulaş Tuna Astepe'yi de kadrosuna ekleyen dizi Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alıyor. Henüz tam oyuncu kadrosu netleşmeyen dizinin ne zaman başlayacağı da kesinleşmedi. Barbaros dizisine katılan Ulaş Tuna Astepe hakkında merak edilenleri derledik.
ULAŞ TUNA ASLANTEPE KİMDİR?
Rol aldığı dizilerle tanınan Ulaş Tuna Astepe, magazin basınını takip edenlerin yakından bildiği bir isim. İşte, Ulaş Tuna Astepe hakkında merak edilenler...
5 Mayıs 1988 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde yaptı.
2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. "Karadayı" dizisinde "Orhan", "Analar ve Anneler" dizisinde "Mustafa", "Rüya" adlı dizide "Alaz", "Sen Anlat Karadeniz"de de "Tahir" karakterini canlandırdı.
Emre Yeksan'ın yönettiği "Körfez" filminde "Selim" karakterini canlandıran Astepe, ayrıca "Üniversiteli", "Zayiat", "Meşakkat ve Karısı" ile "Balık Havuzu" adlı kısa filmlerde de yer almıştır.
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA KİMDİR?
Kaptan-ı Derya lakaplı ve dünyaya nam salmış Barbaros Hayrettin Paşa, Osman devletinin deniz donanmasında olduğu dönem içerisinde Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, Sakallarının kızıl olmasından dolayı "Barbaros" lakabı İtalyanca "Kızılsakal" verildi. Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı.[kaynak belirtilmeli] Osmanlı'nın Deniz politikasına ve Tersane-i Amire´ye nizam verdi. Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır'dı (Hızır Reis). Ona Hayreddin adını, "dinin hayırlısı" anlamına gelmekte olup Osmanlı Devletine yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Kanuni Sultan Süleyman verdi. Avrupalılar ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını vermişlerdi, Oruç Reis'in ölmesinin ardından küçük kardeşi Hızır için kullanılan bu isim, Türkçeye Barbaros olarak geçti.