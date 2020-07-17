Bu arada, ABD'nin Azerbaycan'ın Ermenistan ve Artsakh'a karşı kullanacak askeri yardıma izin vermemesini sağlamak için önümüzdeki hafta Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda kongre kararları oylanacak.

Uluslararası toplumun, gerilim gereksiz tırmanmasını ve ölümleri önlemek için bu tür siyasi ve diplomatik önlemlere dikkat etmesi ve müdahale etmesi gerekiyor.