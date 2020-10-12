'Ben kendisini 'Gel konuşalım' diyerek ikna ettim'

Harika Avcı, eve zorla giriş izinin olmadığını ifade etmiş ve olayı "Para çalındıktan bir gün sonra hizmetlim eve gelmedi. Aradığımda ise telefonları açmadı. Ben kendisini 'Gel konuşalım' diyerek ikna ettim" diye anlatmıştı."Eve geldiğinde çok sinirli ve agresifti. Durup dururken üzerime saldırıp beni darp etmeye çalıştı. İki dizimden ve sağ elimden yaraladı. Bu nedenle hastaneye giderek darp raporu aldım. Paranın yerini hizmetlimden başka kimse bilmiyordu."