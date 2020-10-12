Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi bakın kim çıktı! Babası hastayken o sosyetenin ünlü ismiyle...

Mehmet Ali Erbil'in çocukları arasında adı magazin gündeminden düşmeyen Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile Arnavutköy'de yakalandı. Ali Biçim ile adının aşk dedikodularına karışmasına, 'Arkadaşım' diyerek tepki gösteren 24 yaşındaki Erbil, erkek arkadaşıyla görüntülendiği sırada muhabirlerin, "Ali Bey'le görüntülendiniz" sorusu üzerine bu kez, "Evet bu gün de başka bir erkek arkadaşım" dedi ve alaylı şekilde gülmeye başladı.

'ÖLELİM Mİ?' CEVABI!

Erbil, sürekli gece hayatında görüntülenmesinin zaman zaman tepkiye neden olması hakkında ise "Ne yapalım, ölelim mi?" karşılığını verdi. Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil, uzun süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele ediyor. 24 yaşındaki Erbil'in bu açıklaması sosyal medyada, 'hayırsız evlat' şeklinde tepkiler aldı.

Hürriyet'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in o gün yanında bulunan kişi, sosyeteninn ünlü ismi Kerem Can Mutlu...

YASMİN ERBİL'İN SEVGİLİSİ KEREM CAN MUTLU KİM?

Yasmin'in birlikte görüntülendiği erkek, iş dünyasının tanınmış ismi sanayici Cezmi Mutlu'nun oğlu Kerem Can Mutlu. Zeynep ve Mehmet Mutlu'nun küçük kardeşleri olan Kerem Can Bey, 26 yaşında ve Londra'da aşçılık okuyor.

Müzikle ilgilenen ve DJ'lik de yapan Kerem Can Mutlu ile Yasmin Erbil, bir süre önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışmış. Mutlu Ailesi'nin de bu ilişkiyi desteklediğini ve Yasmin'i çok sevdiği iddialar arasında.



