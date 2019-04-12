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Yeşilçam'ın yıldız ismi Harika Avcı'dan şok suçlama: Eski şoförüm evime girip...

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı, eski şoföründen şikayetçi oldu. 1980'li yıllarda Türk Sineması'na damgasını vuran Harika Avcı, eski şoförünün bıçaklı saldırısına uğradı. İddiaya göre eski şoför Emre E., Harika Avcı ile görüşmek istedi. Olumsuz yanıtla karşılaşan eski şoför, Avcı'nın evine kolunda bıçak saklayarak gitti. Harika Avcı'nın bu suçlamasından sonra iddianame düzenlendi. Yaşadığı saldırıyla gündeme gelen Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Harika Avcı'nın yeni halini görenler ise şok oldu.

12.04.2019 14:15 - Son Güncelleme: 12.04.2019 14:26
Yeşilçam'ın yıldız ismi Harika Avcı'dan şok suçlama: Eski şoförüm evime girip...

1980'li yıllara hem oyunculuğu hem de yaşadığı aşklarla damga vuran Harika Avcı, son günlerde şok üstüne şok yaşadı. Avcı, eski şoförü tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Usta isim, evdeki temizlik görevlilerin araya girmesinin ardından ölümden döndü.

Yeşilçam'ın yıldız ismi Harika Avcı'dan şok suçlama: Eski şoförüm evime girip...

GÖRÜŞMEK İSTEMEYİNCE...

Sabah'ın haberine göre Harika Avcı'nın eski şoförü, ünlü isimle görüşmek ister ancak olumsuz cevap alır. Bunun ardından tehdit mesajları göndermeye başlayan şoför Emre E., arkadaşlarıyla birlikte ünlü şarkıcının evine gider. Koluna sakladığı bıçakla Avcı'nın evine giren Emre E., etrafı darma duman ettikten sonra arkadaşları ile Avcı'nın çalışanları arasında arbede yaşanır. Bıçakların konuştuğu kavgade sanatçı Harkika Avcı, yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Yeşilçam'ın yıldız ismi Harika Avcı'dan şok suçlama: Eski şoförüm evime girip...

HEMEN POLİSE BAŞVURDU

Yaşanan olayın ardından Harika Avcı, hemen polise ihbarda bulundu. Eski şoför hakkında silahla yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından iddianame düzenlendi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

Yeşilçam'ın yıldız ismi Harika Avcı'dan şok suçlama: Eski şoförüm evime girip...

"ESTETİK HARİKA'SI"

Son günlerde magazin gündeminde adından sıkça söz edilen Harika Avcı'nın son halini görenler ise çok şaşırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 59 yaşındaki Harika Avcı için, "Estetik Harika'sı" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz halleri...

Yeşilçam'ın yıldız ismi Harika Avcı'dan şok suçlama: Eski şoförüm evime girip...

HİLAL ALTINBİLEK

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