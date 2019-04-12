Yeşilçam'ın yıldız ismi Harika Avcı'dan şok suçlama: Eski şoförüm evime girip...

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı, eski şoföründen şikayetçi oldu. 1980'li yıllarda Türk Sineması'na damgasını vuran Harika Avcı, eski şoförünün bıçaklı saldırısına uğradı. İddiaya göre eski şoför Emre E., Harika Avcı ile görüşmek istedi. Olumsuz yanıtla karşılaşan eski şoför, Avcı'nın evine kolunda bıçak saklayarak gitti. Harika Avcı'nın bu suçlamasından sonra iddianame düzenlendi. Yaşadığı saldırıyla gündeme gelen Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Harika Avcı'nın yeni halini görenler ise şok oldu.

12.04.2019 14:15 - Son Güncelleme: 12.04.2019 14:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





