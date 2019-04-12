Yeşilçam'ın yıldız ismi Harika Avcı'dan şok suçlama: Eski şoförüm evime girip...
Yeşilçam yıldızı Harika Avcı, eski şoföründen şikayetçi oldu. 1980'li yıllarda Türk Sineması'na damgasını vuran Harika Avcı, eski şoförünün bıçaklı saldırısına uğradı. İddiaya göre eski şoför Emre E., Harika Avcı ile görüşmek istedi. Olumsuz yanıtla karşılaşan eski şoför, Avcı'nın evine kolunda bıçak saklayarak gitti. Harika Avcı'nın bu suçlamasından sonra iddianame düzenlendi. Yaşadığı saldırıyla gündeme gelen Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Harika Avcı'nın yeni halini görenler ise şok oldu.
GÖRÜŞMEK İSTEMEYİNCE...
Sabah'ın haberine göre Harika Avcı'nın eski şoförü, ünlü isimle görüşmek ister ancak olumsuz cevap alır. Bunun ardından tehdit mesajları göndermeye başlayan şoför Emre E., arkadaşlarıyla birlikte ünlü şarkıcının evine gider. Koluna sakladığı bıçakla Avcı'nın evine giren Emre E., etrafı darma duman ettikten sonra arkadaşları ile Avcı'nın çalışanları arasında arbede yaşanır. Bıçakların konuştuğu kavgade sanatçı Harkika Avcı, yaralanmaktan son anda kurtuldu.