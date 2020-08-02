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Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile mi? Balayından açıkladı...

Barış Arduç ve Gupse Özay, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Pandemi süreci nedeni ile nikaha ailelerini ve yakın dostlarını çağırmadıklarını belirten ünlü çift, düğünü önümüzdeki yıl yapmayı planladıklarını, nikahı daha fazla ertelemek istemedikleri için ani bir kararla evlendiklerini duyurdu. Çeşme'de nikah masasına oturan ünlü çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, Gupse Özay'ın hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetinin dahi belli olduğu iddia edildi. Eşi Barış Arduç ile balayı için tekneyle mavi tura çıkan Gupse Özay'dan hamilelik açıklaması geldi!

02.08.2020 16:21 - Son Güncelleme: 02.08.2020 16:32
Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile mi? Balayından açıkladı...

Geçen çarşamba Çeşme'de evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, balayı için tekneyle mavi tura çıktı. Çift, 2 hafta sürecek balayı sonrası Bodrum'da aileleriyle bir araya gelecek. 3 yıl önce evlilik teklifi ettiğini söyleyen Barış Arduç, "Doğru zaman bugünmüş." diyerek nikahı neden şimdi kıydıklarını açıklamıştı.

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Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile mi? Balayından açıkladı...

Pandemi nedeni ile nikahı ertelemek istemediklerini ancak düğünü önümüzdeki yıl yapacaklarını belirten ünlü çift hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile mi? Balayından açıkladı...

Gupse Özay'ın hamile olduğu hatta bebeklerinin cinsiyetininde geçtiğimiz gün belli olduğu iddia edildi. Hamile olduğu iddia edilen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyetinin ise erkek olduğu ileri sürüldü.

Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile mi? Balayından açıkladı...

Eşi ile balayında olan Gupse'den hamilelik açıklaması geldi. Habertürk'ün haberine göre; Gupse Özay, hemen anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını dile getirdi. Gupse Özay'ın yaşı merak edildi. İşte ünlülerin yaşları...

Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile mi? Balayından açıkladı...

GUPSE ÖZAY

30 Temmuz 1984

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