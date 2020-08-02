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Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile mi? Balayından açıkladı...

Barış Arduç ve Gupse Özay, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Pandemi süreci nedeni ile nikaha ailelerini ve yakın dostlarını çağırmadıklarını belirten ünlü çift, düğünü önümüzdeki yıl yapmayı planladıklarını, nikahı daha fazla ertelemek istemedikleri için ani bir kararla evlendiklerini duyurdu. Çeşme'de nikah masasına oturan ünlü çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, Gupse Özay'ın hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetinin dahi belli olduğu iddia edildi. Eşi Barış Arduç ile balayı için tekneyle mavi tura çıkan Gupse Özay'dan hamilelik açıklaması geldi!

02.08.2020 16:21 - Son Güncelleme: 02.08.2020 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





